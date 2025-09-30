Vittorio Sgarbi va a votare ma finisce male | la denuncia della figlia Evelina
Le immagini di Vittorio Sgarbi al seggio elettorale di San Severino Marche, diffuse dallo stesso critico d’arte sui social come segno di ritrovata vitalità, hanno scatenato una nuova polemica familiare. A denunciarlo è la figlia Evelina Sgarbi, che tramite il suo legale Lorenzo Iacobbi ha espresso dolore e preoccupazione. Cos’è successo? Leggi anche: Schlein e Meloni sullo stesso volo per la Calabria ma accade l’impensabile L’appello di Evelina: “Mio padre usato come strumento”. Dietro agli scatti diventati virali, Evelina intravede una strategia ben precisa. Secondo il legale, il critico sarebbe stato accompagnato al seggio dopo un lungo viaggio, con il solo scopo di immortalare la sua presenza e dimostrare la capacità di esercitare i propri diritti politici. 🔗 Leggi su Tvzap.it
