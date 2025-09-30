Vittorio Sgarbi sta male e ha bisogno di cure | parla l'ex del critico d'arte e madre di Evelina Sgarbi

Nella questione sollevata da Evelina Sgarbi riguardo le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, interviene Barbara Hary, ex del critico d'arte nonché madre di Evelina. A Dentro la Notizia la donna ha raccontato che "Vittorio sta male e ha bisogno di cure". 🔗 Leggi su Fanpage.it

vittorio sgarbi sta male“Vittorio Sgarbi sta male e ha bisogno di cure”: parla l’ex del critico d’arte e madre di Evelina Sgarbi - Nella questione sollevata da Evelina Sgarbi riguardo le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, interviene Barbara Hary, ex del critico d'arte nonché ... Riporta fanpage.it

vittorio sgarbi sta maleVittorio Sgarbi, la figlia Evelina e l'ex Barbara Hary: «Ha bisogno di cure, abbiamo visto che lui sta male, è sofferente e pensiamo che non sia seguito nel modo giusto» - Evelina aveva depositato un’istanza al Tribunale civile di Roma per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. Si legge su vanityfair.it

