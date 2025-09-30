Vittorio Sgarbi sta male e ha bisogno di cure | parla l'ex del critico d'arte e madre di Evelina Sgarbi

Nella questione sollevata da Evelina Sgarbi riguardo le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, interviene Barbara Hary, ex del critico d'arte nonché madre di Evelina. A Dentro la Notizia la donna ha raccontato che "Vittorio sta male e ha bisogno di cure". 🔗 Leggi su Fanpage.it

