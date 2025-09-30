Vittorio Sgarbi la figlia Evelina e l' ex Barbara Hary | Ha bisogno di cure abbiamo visto che lui sta male è sofferente e pensiamo che non sia seguito nel modo giusto
Evelina aveva depositato un’istanza al Tribunale civile di Roma per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. Ma il critico d’arte non l’ha presa bene e ne è nato un botta e risposta con la figlia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: vittorio - sgarbi
Vittorio Sgarbi e le non diffamazioni
Elenoire Casalegno: “Con Vittorio Sgarbi fuoco e alcol, tra noi durò solo tre mesi. Ho detto dei no che mi hanno reso la vita difficile”
“Scappai da Vittorio Sgarbi, eravamo fuoco e alcol. A Raimondo Vianello confidai di essere incinta, mi rispose: ‘Sai chi è il padre?'”: i ricordi di Elenoire Casalegno
Bentornato, Vittorio @VittorioSgarbi - X Vai su X
Nutro nei confronti di Vittorio Sgarbi la più totale e assoluta disistima. Ha colpe infinite, incarna da decenni il peggio di questo paese e gode da sempre di difese e "giustificazionismi" mediatici vomitevoli. L'ho sempre criticato e combattuto, anche aspramente, - facebook.com Vai su Facebook
MEDIASET – CANALE 5 * “DENTRO LA NOTIZIA” – 30/09: «VITTORIO SGARBI, LA FIGLIA EVELINA CHIEDE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PARLA LA MADRE BARBARA HARY» (VEDI ... - Barbara Hary, ex di Vittorio Sgarbi e madre di Evelina Sgarbi è intervenuta oggi a “Dentro la Notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, e ha commentato la richiesta della figlia di un amminis ... Scrive agenziagiornalisticaopinione.it
Vittorio Sgarbi, la mamma di Evelina difende la figlia: «Non poteva vedere suo padre, telefono gestito da altre persone». La chat rivelata - Non accenna a placarsi la polemica tra Vittorio Sgarbi e la terzogenita Evelina che sostiene abbia bisogno di un tutore. Segnala msn.com