Vittorio Sgarbi è stato condotto al seggio dopo un viaggio di centinaia di chilometri per il solo gusto di fotografarlo Parliamo di un soggetto fortemente debilitato | così la figlia del critico Evelina

Le immagini di Vittorio Sgarbi che va a votare al seggio elettorale di San Severino Marche hanno fatto il giro di giornali e social ma la figlia Evelina non ci sta, e anzi, sostiene che si tratti dell’ennesima prova che il padre ha bisogno di un tutore. È il legale di lei, Lorenzo Giacobbi, a parlare con Fanpage.it: “È stato praticamente condotto nel seggio elettorale dopo un viaggio di centinaia di chilometri, ma così, per il solo gusto di fotografarlo e di far vedere al mondo che lui è nelle condizioni di poter esercitare i suoi diritti. Ma è chiaro che è un’operazione strumentale in funzione del ricorso che verrà poi celebrato a fine mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

