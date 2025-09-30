Viterbo tra le prime province in Italia per droga e violenze sessuali

Per Viterbo il 2023 non è stato l'anno di un'emergenza quantitativa, ma di un peggioramento qualitativo: meno reati, ma più gravi e allarmanti. Il “Rapporto sulla criminalità nel Lazio” restituisce un quadro complesso per la Tuscia: le denunce sono state 9mila 222, in calo del 2,1% rispetto al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it