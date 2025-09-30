Viterbo muore a 36 anni dopo l’arrivo in ospedale con una grave emorragia | indagini in corso

Il dramma al pronto soccorso. Una donna di 36 anni è morta all' ospedale Santa Rosa di Viterbo poche ore dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Si era presentata con abbondanti perdite di sangue, probabilmente legate a un'emorragia di origine ginecologica. Il malore improvviso. Pochi minuti dopo l'ingresso in ospedale, la paziente ha perso conoscenza mentre i medici stavano cercando di stabilizzarla. Trasferita d'urgenza in rianimazione, i sanitari hanno tentato a lungo di salvarle la vita, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Indagini in corso. La donna, residente a Viterbo, è deceduta nella mattinata di lunedì 29 settembre.

