Viterbo 36enne arriva in ospedale in un lago di sangue e muore | resta il mistero su chi l’abbia accompagnata

Si è presentata al pronto soccorso da sola, già in condizioni disperate, in un lago di sangue. È avvolta nel mistero la morte di una donna di 36 anni, italiana e residente a Viterbo, che è arrivata all’ospedale Santa Rosa con una forte emorragia, probabilmente ginecologica. Inutile la corsa dei medici: dopo essere svenuta all’ingresso, è stata trasferita in rianimazione, dove i tentativi dei sanitari di salvarle la vita sono stati vani. La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo contro ignoti e disposto l’autopsia, che dovrà chiarire le cause della morte. Le ipotesi al momento restano diverse: da una patologia pregressa improvvisamente aggravata, a complicanze legate a un parto o a un aborto, sia spontaneo che procurato. 🔗 Leggi su Open.online

