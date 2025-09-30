Visite senologiche gratuite a Salerno | ritorna l' appuntamento con Insieme per la vita
Ritorna la prevenzione al femminile promossa dall’associazione “Noi in Rosa aps” nell’ambito del progetto “Insieme per la Vita”. Il 7 ottobre, alle ore 17.30, in programma le visite senologiche gratuite presso la Parrocchia Santa Maria ad Martyres di Torrione, a cura del senologo Carlo Iannace.Le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: visite - senologiche
Sbarca nella Perla il “Vittoria for Women Tour”. Visite senologiche gratuite per sensibilizzare sul cancro femminile
"Insieme per la vita", ultima giornata di prevenzione: visite senologiche gratuite a Torrione
Visite senologiche gratuite nel Chietino con il tour Acqua & Sapone e Lilt: le tappe
Vi aspettiamo per una serata informativa sul tumore al seno e sul tumore alla prostata giovedì 02 ottobre 25 alle ore 20,00 a Cimadolmo. Ci si potrà prenotare per delle visite senologiche preventive il 22/10 e per delle visite urologiche il 23/10. - facebook.com Vai su Facebook
Visite senologiche gratuite nel Chietino con il tour Acqua & Sapone e Lilt: le tappe - Sarà possibile effettuare una visita senologica gratuita in una delle 26 tappe in tutta Italia, direttamente nei punti vendita Acqua & Sapone ... Da chietitoday.it
Visite senologiche gratuite a Villa Minozzo - Il 23 ottobre, in occasione del mese della sensibilizzazione sul tumore al seno, a Villa Minozzo si potranno effettuare visite gratuite. Lo riporta redacon.it