Visite archeologiche al Ponte romano San Lorenzo alla scoperta di Padova romana

Domenica 5 ottobre le archeologhe di ARC.A.DIA effettueranno visite al ponte romano San Lorenzo (sotto piazza Antenore) alla scoperta di Padova romana, con il suo fiume, i suoi ponti, il porto e il foro. Faremo insieme un viaggio nel tempo emozionante e coinvolgente.Le visite sono su prenotazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

