vis bocs in nazionale e tanti buoni segnali

Roberts Bo?s è stato convocato dalla Nazionale Under 21 della Lettonia per le gare di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 21 che vedranno nell’estate del 2027 in Albania e Serbia la loro fase finale. La Lettonia, inserita nel Gruppo G, affronterà il 10 ottobre la Georgia e il 14 ottobre la Grecia. Bocs è alle prima convocazione in Under 21 dopo aver accumulato 23 presenze tra Under 17 e Under 19, arricchite da 10 reti. Intanto senza Zoia e Stellone in meno ma con tante certezze in più, la Vis progetta il primo trionfo esterno a Campobasso che, impinendosi contro Pontedera e Gubbio e spartendosi la stessa somma di punti nell’ ultima contro il Livorno, in soli otto giorni ha spiccato il volo, riuscendo a radrizzare una partenza claudicante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

