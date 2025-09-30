Virtus Bologna grande esordio col Real Madrid | 74-68

Bologna 30 settembre 2025 - L’avevamo definita intrigante nel precampionato, ma se la Virtus è quella vista all’esordio in Eurolega col Real allora possiamo definirla non solo intrigante, ma anche bella e vincente. La prima della formazione bianconera è un vero trionfo col il blasonato Real Madrid sconfitto 74-68. PalaDozza da tutto esaurito per la prima casalinga bianconera della stagione. Sarà il fascino dell’Eurolega o quello intramontabile del Madison di Piazza Azzarita, ma l’atmosfera è quelle delle grandi occasioni. Tanto pubblico, tanto calore per assistere alla sfida con il Real dell’ex fischiatissimo Sergio Scariolo, con Procida, oggetto del desiderio estivo bianconero, che non è nemmeno in panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

