Il presidente Usa e il capo del Pentagono hanno parlato davanti a centinaia di generali americani a Quantico, in Virginia. Il fil rouge: nuove direttive al Dipartimento della Guerra, che per Hegseth ripartono dalla consapevolezza che "la pace si raggiunge con la guerra". Trump: "Ho risolto 7 guerre,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Virginia, Hegseth ai generali Usa: "Nostro compito è fare guerra e vincerla, stop decadenza woke", Trump: "Hamas accetterà piano sennò espierà all'inferno"