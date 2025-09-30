Virginia Hegseth ai generali Usa | Nostro compito è fare guerra e vincerla stop decadenza woke Trump | Hamas accetterà piano sennò espierà all' inferno

Ilgiornaleditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa e il capo del Pentagono hanno parlato davanti a centinaia di generali americani a Quantico, in Virginia. Il fil rouge: nuove direttive al Dipartimento della Guerra, che per Hegseth ripartono dalla consapevolezza che "la pace si raggiunge con la guerra". Trump: "Ho risolto 7 guerre,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

virginia hegseth ai generali usa nostro compito 232 fare guerra e vincerla stop decadenza woke trump hamas accetter224 piano senn242 espier224 all inferno

© Ilgiornaleditalia.it - Virginia, Hegseth ai generali Usa: "Nostro compito è fare guerra e vincerla, stop decadenza woke", Trump: "Hamas accetterà piano sennò espierà all'inferno"

In questa notizia si parla di: virginia - hegseth

virginia hegseth generali usaUsa, Hegseth ai generali: “Dobbiamo essere preparati alla guerra” - Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth si è rivolto a oltre 800 generali e ammiragli delle Forze Armate Usa, convocati alla Marine Corps Base di Quantico, ... msn.com scrive

virginia hegseth generali usaUsa, il capo del Pentagono sferza i generali: "Ci prepariamo alla guerra. Basta me**a woke" - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico ... Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Virginia Hegseth Generali Usa