Violenza sessuale e atti persecutori arrestato l’uomo messo in trappola dalle telecamere di sicurezza

Cesena, 30 settembre 2025 – I carabinieri di Cesena hanno arrestato un uomo, quale presunto autore del reato di violenza sessuale, lesioni personali e atti persecutori. L’arresto è scaturito lo scorso fine settimana a seguito della richiesta d’intervento di alcuni testimoni al numero 112 di emergenza, che riferivano dell’aggressione posta in essere da un uomo nei confronti di una donna nei pressi di un esercizio pubblico. L’immediato intervento dei carabinieri, avvenuto in serata, e le successive indagini hanno permesso di accertare che un uomo, dopo essersi presentato presso l’abitazione della donna, la aggrediva ripetutamente cercando di costringerla a subire atti sessuali contro la sua volontà, violenze che proseguivano anche nei pressi di un limitrofo esercizio commerciale ed a cui la donna opponeva una forte resistenza che costringeva l’autore a desistere e ad allontanarsi prima dell’arrivo dei militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

