Violenza sessuale e atti persecutori arrestato l’uomo messo in trappola dalle telecamere di sicurezza
Cesena, 30 settembre 2025 – I carabinieri di Cesena hanno arrestato un uomo, quale presunto autore del reato di violenza sessuale, lesioni personali e atti persecutori. L’arresto è scaturito lo scorso fine settimana a seguito della richiesta d’intervento di alcuni testimoni al numero 112 di emergenza, che riferivano dell’aggressione posta in essere da un uomo nei confronti di una donna nei pressi di un esercizio pubblico. L’immediato intervento dei carabinieri, avvenuto in serata, e le successive indagini hanno permesso di accertare che un uomo, dopo essersi presentato presso l’abitazione della donna, la aggrediva ripetutamente cercando di costringerla a subire atti sessuali contro la sua volontà, violenze che proseguivano anche nei pressi di un limitrofo esercizio commerciale ed a cui la donna opponeva una forte resistenza che costringeva l’autore a desistere e ad allontanarsi prima dell’arrivo dei militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: violenza - sessuale
“Trascinata sulle scale e abusata”. Accusato di violenza sessuale, quarantenne rinviato a giudizio
Magenta, la violenza sessuale denunciata: sotto la lente i filmati delle telecamere
Salerno, violenza sessuale aggravata nei confronti di due minorenni: arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un 45enne
Nuova denuncia della donna che in passato lo aveva già accusato di violenza sessuale nei suoi confronti - facebook.com Vai su Facebook
Rapporto con persona #Ubriaca è violenza sessuale? - https://laleggepertutti.it/745954_rapporto-con-persona-ubriaca-e-violenza-sessuale… - #StatoDiEbbrezza #ViolenzaSessuale - X Vai su X
Cesena, violenza sessuale e lesioni: arrestato dai Carabinieri nella Valle del Savio - I Carabinieri di Cesena hanno arrestato un uomo per violenza sessuale, lesioni personali e atti persecutori. Lo riporta corriereromagna.it
Violenza sessuale ed estorsione nei confronti del nonno 86enne, arrestato 36enne a Sant’Apollinare - Sant’Apollinare – Ha costretto il proprio nonno 86enne per filmarlo e ricattarlo di diffondere il video se l’anziano non ... Come scrive ilpuntoamezzogiorno.it