Violenza nel calcio è patologia sociale Ferma condanna del ministro Abodi
Gli scontri della mattinata di domenica tra alcuni degli ultras di Pisa e Fiorentina hanno fatto rapidamente il giro d’Italia. Sugli episodi di violenza è intervenuto anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, che è stato molto chiaro nel condannare duramente questo genere di fatti. "La violenza attorno al calcio è una patologia sociale - ha detto il ministro - che va affrontata con la fermezza e soprattutto con strumenti adeguati e con la prevenzione. Dobbiamo continuare, evidentemente siamo ancora poco efficaci nella formazione, nell’educazione, nella cultura del rispetto che va sistematicamente allenata - ha spiegato a margine del Global Summit Wttc, forum internazionale dedicato al settore del turismo, a Roma -". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Violenza ultras, stop a Indipendiente-Universidad Chile - Ancora una volta, la violenza ha rovinato una partita di calcio, con gravi incidenti sugli spalti che la notte scorsa hanno costretto alla sospensione della gara tra gli argentini dell'Independiente e ...