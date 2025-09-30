Violenza nel calcio è patologia sociale Ferma condanna del ministro Abodi

Gli scontri della mattinata di domenica tra alcuni degli ultras di Pisa e Fiorentina hanno fatto rapidamente il giro d’Italia. Sugli episodi di violenza è intervenuto anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, che è stato molto chiaro nel condannare duramente questo genere di fatti. "La violenza attorno al calcio è una patologia sociale - ha detto il ministro - che va affrontata con la fermezza e soprattutto con strumenti adeguati e con la prevenzione. Dobbiamo continuare, evidentemente siamo ancora poco efficaci nella formazione, nell’educazione, nella cultura del rispetto che va sistematicamente allenata - ha spiegato a margine del Global Summit Wttc, forum internazionale dedicato al settore del turismo, a Roma -". 🔗 Leggi su Lanazione.it

