Violenta lite tra stranieri finisce a coltellate arrestato un 28enne per tentato omicidio
La polizia ha sottoposto a fermo un cittadino ghanese di 28 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. L’indagato è stato rintracciato dopo una violenta lite avvenuta in via Taranto.Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, alcuni giorni fa due uomini. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
