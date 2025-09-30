Violenta lite tra stranieri finisce a coltellate arrestato un 28enne per tentato omicidio

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha sottoposto a fermo un cittadino ghanese di 28 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. L’indagato è stato rintracciato dopo una violenta lite avvenuta in via Taranto.Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, alcuni giorni fa due uomini. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violenta - lite

Livorno, trovato con la droga dopo una violenta lite in piazza Cavour: denunciato 26enne

Violenta lite in strada a Milano: uomo accoltellato al collo

Violenta lite in pieno centro: un uomo finisce in ospedale

violenta lite stranieri finisceCaltagirone, lite fra conoscenti finisce a coltellate: fermato un 28enne per tentato omicidio - La vittima, un ragazzo di 26 anni, è stata raggiunta a due fendenti al torace e alla scapola. Si legge su lasicilia.it

Catania, lite tra stranieri finisce nel sangue in via Gambino: 19enne fermato per tentato omicidio - Un 19enne straniero è stato fermato a Catania per tentato omicidio dopo una lite degenerata in accoltellamento in via Gambino. virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Violenta Lite Stranieri Finisce