Tutto pronto per il Lugo Vintage Festival, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre. Un appuntamento ormai immancabile che celebra il fascino senza tempo della moda e dello stile. Attesi oltre 300 espositori da tutta Italia con il meglio del vintage, accessori, modernariato, vinili e fumetti. Tante le attività che animano questa edizione. Alle Ex Pescherie della Rocca si potrà visitare la mostra ‘ I Giovani Ribelli. Le sottoculture urbane ’, curata dall’Archivio Angelo e da Stefano Guerrini. Un percorso che racconta, attraverso abiti e accessori originali, la forza espressiva di Mods, Hippie, Paninari, Dark e Gothic: movimenti che hanno segnato la moda e la società dagli anni ’60 agli anni ’90, trasformando il modo di vestirsi in una vera e propria dichiarazione d’identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vintage, doppio appuntamento con anteprima