Vino e solidarietà alla Tenuta Setteponti di Castiglion Fibocchi
Una serata che unisce il piacere dell’enogastronomia alla forza dell’inclusione sociale. Giovedì 9 ottobre 2025, dalle ore 17 alle 21, la prestigiosa Tenuta Sette Ponti di Castiglion Fibocchi (nella foto in alto tratta dal profilo Facebook dell'azienda) ospiterà l’evento “Calici Speciali 2025”, appuntamento che vedrà protagonisti i ragazzi del Corso Barman Inclusivo ideato dal Caffè Paradiso. I giovani partecipanti, che hanno seguito il percorso formativo pensato per persone con disabilità al fine di offrire competenze professionali e nuove occasioni di socializzazione, vestiranno per una sera i panni di sommelier. 🔗 Leggi su Lanazione.it
