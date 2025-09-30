Vincenzo Callafiore lo scrittore che sorprende come il mare | la dedica di Laurence Sterney

di Laurence Sterney * Vincenzo Callafiore, scrittore, poliedrico bravo anche sul palcoscenico, l’ho trovato interessante in un vecchio filmato ripreso mentre intratteneva una platea con un suo monologo, l’ho visto naturalmente a suo agio. Io leggo da molti anni tutto quello che scrive e ogni volta mi sorprende, quando ho creduto di conoscerlo un po’ mi ha smentito, è come l’onda del mare cambia sempre, sorprende e mi lascia sempre con delle domande. La sua forza espressiva è eccellente, fine e gentile è come se ti prendesse per mano per portarti nel suo mondo dal quale poi difficilmente te ne vai. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

