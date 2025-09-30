Vince il sì per la vendita di San Siro la delibera passa con 24 voti | cosa succede adesso

Il Consiglio comunale di Milano ha dato il suo via libera per la vendita della Gfu di San Siro a Inter e Milan. Al termine della seduta "a oltranza", la maggioranza dei consiglieri comunali ha votato a favore per la cessione del 'Meazza' e delle aree intorno alle due società. Ecco cosa succederà adesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it