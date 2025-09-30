Villarreal-Juventus Tudor non recupera Bremer e riflette sul centrocampo | le probabili formazioni del match di Champions League

Giornata di vigilia per Igor Tudor, che sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione in vista del match di domani tra Villarreal e Juventus, valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Tanti sono i ballottaggi e il tecnico bianconero non può certamente sorridere, complice anche una situazione difficile dal punto di vista degli infortuni. Bremer è ancora ai box e il numero 3 bianconero non sarà al centro della difesa, che sarà composta da Gatti, Kalulu e Kelly, ormai intoccabile. In porta come sempre giocherà Di Gregorio, che vuole lasciarsi alle spalle il momento negativo, coronato da alcune prestazioni opache, su tutte quelle contro Inter e Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

