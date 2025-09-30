Villarreal-Juventus Tudor a caccia della prima vittoria in Europa | il pronostico

Seconda giornata del super girone di Champions e bianconeri impegnati nella trasferta in Spagna contro una squadra rinata e ricostruita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Villarreal-Juventus, Tudor a caccia della prima vittoria in Europa: il pronostico

In questa notizia si parla di: villarreal - juventus

Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato

Champions League LIVE: Athletic Bilbao-Arsenal, PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise, Benfica-Qarabag, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal

Conceicao Juventus, ottimi segnali dalla Continassa: è atteso di nuovo in gruppo, tutti gli aggiornamenti verso il Villarreal

Infortunati #Juventus Il punto verso il Villarreal - X Vai su X

Renato Veiga ex di Villarreal-Juventus: sarà titolare in Champions, come sta andando il difensore portoghese - facebook.com Vai su Facebook

Villarreal-Juventus, esame di spagnolo per Tudor contro una squadra dai due volti - Ecco tutto quello che c'è da sapere sul prossimo avversario dei bianconeri in Champions con l'analisi di Lottomatica. Come scrive tuttosport.com

Villarreal Juve, due opzioni in difesa: Tudor ha in mente questi terzetti alternativi, la variabile è… Kalulu! A cosa sta pensando - Villarreal Juve, il tecnico studia le mosse per la Champions: il francese può agire sia da difensore che da esterno, cambiando il volto della squadra Con Gleison Bremer quasi certamente a riposo, Igor ... Scrive juventusnews24.com