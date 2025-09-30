Villarreal Juventus Rafa Marin | Dal Real Madrid al Naòpoli adesso gioco in Champions e non ho nessun rimpianto Punto solo a crescere I bianconeri? Dico questo…

Calcionews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafa Marin si esprime così su Villarreal Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. Il punto Rafa Marín, difensore centrale di grande prospettiva, sta cercando la sua strada nel calcio che conta. Partito dalla celebre “Fábrica” del Real Madrid, è approdato al Napoli per poi finire in prestito al Villarreal, con cui sfiderà la Juventus in Champions . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

villarreal juventus rafa marin dal real madrid al na242poli adesso gioco in champions e non ho nessun rimpianto punto solo a crescere i bianconeri dico questo8230

© Calcionews24.com - Villarreal Juventus, Rafa Marin: «Dal Real Madrid al Naòpoli, adesso gioco in Champions e non ho nessun rimpianto. Punto solo a crescere. I bianconeri? Dico questo…»

In questa notizia si parla di: villarreal - juventus

Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato

Champions League LIVE: Athletic Bilbao-Arsenal, PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise, Benfica-Qarabag, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal

Conceicao Juventus, ottimi segnali dalla Continassa: è atteso di nuovo in gruppo, tutti gli aggiornamenti verso il Villarreal

villarreal juventus rafa marinVillarreal, Rafa Marin avvisa la Juventus: "Avversario tosto ma in casa noi siamo forti" - Domani sera la squadra di Igor Tudor farà visita al Villarreal per la seconda giornata della fase "campionato". Segnala tuttomercatoweb.com

villarreal juventus rafa marinVillarreal Juventus, Rafa Marin: «Dal Real Madrid al Naòpoli, adesso gioco in Champions e non ho nessun rimpianto. Punto solo a crescere. I bianconeri? Dico questo…» - Il punto Rafa Marín, difensore centrale di grande prospettiva, sta cercando la sua strada nel calcio che conta. Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Villarreal Juventus Rafa Marin