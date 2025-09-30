Villarreal Juventus potremmo vedere tutti gli attaccanti titolari? La risposta di Tudor lascia pochi dubbi | Per spezzoni di partita… Ecco cosa ha detto
Villarreal Juventus, potremmo vedere tutti gli attaccanti titolari? Tutte le dichiarazioni dell’allenatore della Juve. Una suggestione che stuzzica la fantasia dei tifosi, un’ipotesi affascinante ma, per ora, solo un piano d’emergenza. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha risposto a una domanda sulla possibilità di vedere in campo, tutti insieme, i suoi gioielli offensivi. Con un attacco che può contare su talenti del calibro di Vlahovic, David, Openda, Yildiz e Zhegrova, l’idea di uno schieramento ultra-offensivo è una tentazione forte per i tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: villarreal - juventus
Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato
Champions League LIVE: Athletic Bilbao-Arsenal, PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise, Benfica-Qarabag, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal
Conceicao Juventus, ottimi segnali dalla Continassa: è atteso di nuovo in gruppo, tutti gli aggiornamenti verso il Villarreal
Villarreal-#Juventus, la probabile formazione di Tudor: chi rimpiazza Bremer e Thuram - X Vai su X
Villarreal-Juventus, FOTO e VIDEO dell'allenamento da Vila-Real - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Villarreal-Juventus in tv: le probabili formazioni - Linea di centrocampo formata da Akhomach, Partey, Gueye e Buchanan, mentre in difesa la ... today.it scrive
Villarreal-Juventus Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - 4 causata da due gol segnati al fotofinish e valsa un punto insperato in classifica. Come scrive ilmattino.it