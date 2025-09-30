Villarreal Juventus, potremmo vedere tutti gli attaccanti titolari? Tutte le dichiarazioni dell’allenatore della Juve. Una suggestione che stuzzica la fantasia dei tifosi, un’ipotesi affascinante ma, per ora, solo un piano d’emergenza. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha risposto a una domanda sulla possibilità di vedere in campo, tutti insieme, i suoi gioielli offensivi. Con un attacco che può contare su talenti del calibro di Vlahovic, David, Openda, Yildiz e Zhegrova, l’idea di uno schieramento ultra-offensivo è una tentazione forte per i tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Villarreal Juventus, potremmo vedere tutti gli attaccanti titolari? La risposta di Tudor lascia pochi dubbi: «Per spezzoni di partita…» Ecco cosa ha detto