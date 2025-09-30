Villarreal-Juventus dove vedere il match di Champions League | le info su streaming e diretta in chiaro

Prima trasferta europea per la Juventus di Igor Tudor. Ad attenderla, all’Estadio de la Ceramica, c’è il Villarreal di Marcelino. Il club spagnolo, che ha iniziato il suo cammino in Champions League con una sconfitta di misura contro il Tottenham, vuole ripartire. Non sono un’avversario da sottovalutare, come dichiarato da Rafa Marin in una intervista alla Gazzetta dello Sport. Gli spagnoli sanno come si batte la Juventus, avendola già eliminata nel corso della Champions League 202122. Tanti sono i tifosi bianconeri che seguiranno la squadra verso la città spagnola, per sostenerla allo stadio. Tanti altri invece seguiranno il match da casa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

