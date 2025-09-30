Villarreal Juve scelta la maglia che sarà indossata dai bianconeri nel match di Champions League | indizio di formazione nella FOTO pubblicata dal club?

Villarreal Juve, scelta la maglia che sarà indossata dai bianconeri: tutti i dettagli nella FOTO pubblicata dal club. Una scelta cromatica e, forse, un indizio di formazione. Per la delicata e importante trasferta di Champions League contro il Villarreal, la Juventus ha annunciato sui propri canali social che scenderà in campo con la seconda maglia, quella azzurra. Ma a catturare l’attenzione dei tifosi è stato soprattutto l’uomo copertina scelto per l’annuncio: Dusan Vlahovic. In un momento in cui le gerarchie nell’attacco di Igor Tudor sono tutt’altro che definite, con una continua rotazione tra Vlahovic, David e Openda, questa mossa comunicativa assume un valore particolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Villarreal Juve, scelta la maglia che sarà indossata dai bianconeri nel match di Champions League: indizio di formazione nella FOTO pubblicata dal club?

In questa notizia si parla di: villarreal - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, come stanno Thuram, Conceicao e Bremer in vista del Villarreal

Renato Veiga Villarreal: niente Juve, il difensore giocherà in Liga nella prossima stagione! Cifre e dettagli dell’affare chiuso con il Chelsea

Villarreal Juve, gli spagnoli lanciano segnali a distanza in vista dell’incrocio in Champions League. Cosa è successo nell’ultimo turno

Villarreal-#Juventus, la probabile formazione di Tudor: chi rimpiazza Bremer e Thuram - X Vai su X

Juventus News 24. . #Juventus in campo nell’allenamento di rifinitura alla vigilia del #Villarreal in #UCL ? In gruppo #Bremer e #Conceicao, assente #Thuram @baridonmarco LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM - facebook.com Vai su Facebook

Veiga e la Juve: “Mancata conferma? Tanti fattori. Ho parlato con i portoghesi”. E su Tudor… - Sei mesi vissuti a Torino, tra apprendistato e crescita, poi la scelta della Juve di non puntare su di lui, vista anche la richiesta alta del Chelsea. Si legge su tuttosport.com

Villarreal Juve, ballottaggio in mediana: due bianconeri si giocano una maglia da titolare. Le ultimissime verso la sfida di Champions - Tutti gli aggiornamenti verso la sfida di Champions League La linea mediana della Juventus in vista della cr ... Da juventusnews24.com