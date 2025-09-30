Villarreal Juve Primavera streaming e diretta TV | dove seguire il match di Youth League dei bianconeri
Villarreal Juve Primavera streaming e diretta TV: tutti i dettagli per seguire la sfida dei bianconeri di Padoin. Una sfida che vale già tantissimo. La UEFA Youth League entra nel vivo e per la Juve Primavera è tempo di una trasferta cruciale in Spagna. Domani, mercoledì 1 ottobre alle ore 12:00, i giovani bianconeri affronteranno il Villarreal al Mini Estadi. Una partita da non fallire per entrambe le squadre, uscite sconfitte dalla prima giornata. L’esordio nella competizione ha infatti riservato delusioni sia per la Juve che per gli spagnoli. Il Villarreal è stato travolto per 5-3 a Londra dal Tottenham, in una partita spettacolare che ha evidenziato le qualità offensive del “Submarino Amarillo” ma anche una preoccupante fragilità difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: villarreal - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, come stanno Thuram, Conceicao e Bremer in vista del Villarreal
Renato Veiga Villarreal: niente Juve, il difensore giocherà in Liga nella prossima stagione! Cifre e dettagli dell’affare chiuso con il Chelsea
Villarreal Juve, gli spagnoli lanciano segnali a distanza in vista dell’incrocio in Champions League. Cosa è successo nell’ultimo turno
#Juve, i convocati di Tudor per il Villarreal: la decisione su Bremer e Thuram - X Vai su X
Renato Veiga ex di Villarreal-Juventus: sarà titolare in Champions, come sta andando il difensore portoghese - facebook.com Vai su Facebook
Villarreal-Juventus: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni - I bianconeri sono reduci da due pareggi, quello contro il Borussia Dortmund (4- Scrive ilmessaggero.it
Villarreal-Juventus Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - 4 causata da due gol segnati al fotofinish e valsa un punto insperato in classifica. Segnala ilmattino.it