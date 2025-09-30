Villarreal Juve giocherà sicuramente questo bianconero dal 1? dopo aver convinto con l’Atalanta | la rivelazione sulla scelta di Tudor

Villarreal Juve, giocherà sicuramente questo bianconero dal 1?: ecco su chi punterà Tudor per il match di Champions League. Vigilia di Champions League in casa Juventus, con Igor Tudor che deve fare i conti con le pesanti assenze di Bremer e Thuram per la delicata trasferta contro il Villarreal. A fare il punto sulle possibili scelte del tecnico è l’inviato di Sky Sport, Giovanni Guardalà, che ha dato due indicazioni importanti sulla probabile formazione. La prima, grande certezza riguarda la difesa. Con l’assenza di Bremer, troverà sicuramente spazio il difensore colombiano Juan Cabal. Un’occasione importante per il giocatore classe 2001, che si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

