Villarreal Juve, il tecnico studia le mosse per la Champions: il francese può agire sia da difensore che da esterno, cambiando il volto della squadra. Con Gleison Bremer quasi certamente a riposo, Igor Tudor studia le contromosse per blindare la difesa della Juventus nella delicata sfida di Champions League di domani contro il Villarreal. Le opzioni sul tavolo del tecnico sono diverse, ma secondo le ultime indiscrezioni, la scelta finale ruota attorno a un unico giocatore, un vero e proprio jolly tattico in grado di cambiare il volto dell’intero reparto: Pierre Kalulu. Villarreal Juve: le due opzioni per la difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Villarreal Juve, due opzioni in difesa: Tudor ha in mente questi terzetti alternativi, la variabile è… Kalulu! A cosa sta pensando