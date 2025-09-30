Villarreal Juve | due assenze un rientro e possibili scelte inedite | le idee di Tudor verso il match di Champions League – VIDEO di Marco Baridon

Villarreal Juve: il VIDEO con l’analisi di Marco Baridon sulle possibili scelte e le ultime novità in casa bianconera. Una vigilia di Champions League complicata, segnata da due assenze pesantissime. La Juventus si prepara alla delicata trasferta contro il Villarreal senza due dei suoi pilastri: Gleison Bremer e Khéphren Thuram. Come analizzato da Marco Baridon nel suo format “Upload”, il tecnico Igor Tudor dovrà reinventare la squadra per una partita già cruciale. IL RACCONTO DELL’ALLENAMENTO ALLA VIGLIA Entrambi i giocatori sono usciti malconci dalla sfida contro l’Atalanta. Per Bremer, difensore brasiliano classe 1997, si tratta delle conseguenze di una forte botta al ginocchio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

