Villarreal Juve dubbio in difesa per Marcelino | problema al ginocchio per quel difensore rischia il forfait domani in Champions League

Villarreal Juve, guai in difesa per gli spagnoli: Rafa Marin ha un problema al ginocchio, la sua presenza domani è in forte dubbio. Non solo la Juve, anche il Villarreal si avvicina alla super sfida di Champions League di domani sera con il fiato sospeso. Se in casa bianconera si monitorano con ansia le condizioni di Bremer e Thuram, anche il tecnico degli spagnoli, Marcelino, deve fare i conti con un dubbio di formazione pesantissimo che riguarda il cuore della sua difesa. Un pilastro del reparto arretrato, infatti, rischia un clamoroso forfait. Villarreal Juve: le condizioni di Rafa Marin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

