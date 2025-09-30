Villarreal Juve concentrazione già ai massimi livelli alla Continassa | Tudor e Locatelli protagonisti cosa è successo – VIDEO
Juve Villarreal, scena da brividi alla Continassa: il tecnico e il centrocampista hanno caricato il gruppo prima della rifinitura alla Continassa. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Un’immagine che vale più di mille parole, un segnale di unità e compattezza nel momento più importante. Prima dell’inizio della seduta di rifinitura alla Continassa, alla vigilia della cruciale sfida di Champions League contro il Villarreal, Igor Tudor e Manuel Locatelli hanno chiamato a raccolta tutta la squadra. Un discorso a centrocampo, un patto per la Juve e per l’ Europa. ALLENAMENTO JUVE PRE VILLARREAL: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI Juve Villarreal: il gruppo si compatta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, come stanno Thuram, Conceicao e Bremer in vista del Villarreal
Renato Veiga Villarreal: niente Juve, il difensore giocherà in Liga nella prossima stagione! Cifre e dettagli dell'affare chiuso con il Chelsea
Villarreal Juve, gli spagnoli lanciano segnali a distanza in vista dell'incrocio in Champions League. Cosa è successo nell'ultimo turno
Villarreal, Emery: 'Naturale essere qui, ora il livello si alza rispetto a Juve e Bayern'