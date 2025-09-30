Villarreal Juve, bisogna invertire la tendenza dei punti ottenuti fuori casa: tutte le statistiche sul prossimo match. È tempo di Champions League, è tempo di notti europee. La Juventus è pronta a volare in Spagna, dove mercoledì affronterà il Villarreal nella seconda giornata della fase a gironi. Ma non sarà una trasferta come le altre: per la squadra di Igor Tudor si tratta del primo di due esami consecutivi lontano da casa che misureranno le reali ambizioni e la maturità internazionale dei bianconeri. Dopo la sfida dello Stadio della Ceramica, infatti, la Vecchia Signora sarà attesa da un’altra, ancor più complicata, trasferta spagnola, quella contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Villarreal Juve, bisogna invertire la tendenza dei punti ottenuti fuori casa in Champions League: serve un cambio di marcia, il dato è incredibile