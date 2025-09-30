Villaggio Falcone dopo un anno dalla messa in sicurezza l' ex palestra Heaven sprofonda nel degrado

La palestra è stata murata ma questo non ha scoraggiato chi non ha un tetto sopra la testa. Fuori dall’ex centro sportivo Heaven, su via Don Primo Mazzolari a Villagio Falcone, due persone si sono accampate proprio all’ingresso dello stabile. Una situazione che sta preoccupando, nuovamente, le. 🔗 Leggi su Romatoday.it