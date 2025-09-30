Villa Sofia-Cervello completate le nomine dei capi dipartimento | Di Natale alla guida di Medicina
Epifanio Di Natale è il nuovo capo dipartimento di Medicina dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello. Di Natale era già alla guida dell’unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi.Con la sua nomina da parte della direzione strategica aziendale nel corso di una riunione del collegio di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: villa - sofia
