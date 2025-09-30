Si sono staccati pezzi di tetto e grondaia, è stato necessario transennare la via principale di Misinto per scongiurare rischi legati all’ennesimo segno di cedimento della Villa Lanzani. Momenti di paura a Misinto, dove dopo le abbontanti piogge alcuni calcinacci dalla grondaia della storica Villa Lanzani sono precipitati su via Volta. Sono intervenuti i vigili del fuoco alla presenza del sindaco Matteo Piuri. È stata effettuata una prima ispezione e sono state posizionate transenne per evitare il passaggio di pedoni e veicoli sotto il tetto dell’edificio, che già da anni si trova ingabbiato in una struttura metallica dopo i precedenti segni di cedimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villa Lanzani: crollano pezzi di tetto