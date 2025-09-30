Nel silenzio concentrato della vigilia c’è già il senso della partita: il Villarreal si sente solido tra le proprie mura, la Juventus arriva con il proposito di alzare lo standard fuori casa e dare continuità a un’idea più verticale e compatta. Dall’intervista alla Gazzetta, Rafa Marín non gira intorno al punto: avversario “ tosto ”, in trasformazione “ come noi ”, clima da sfida che si gioca sui dettagli. La lettura è chiara: le due squadre stanno cercando il punto di equilibrio tra nuovi automatismi e gerarchie, con l’inerzia della Cerámica a fare da leva psicologica per gli spagnoli. Marín tra presente e futuro: lavoro quotidiano, sogni misurati. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Vigilia di Champions, Juve a Vila-real: Rafa Marín avverte i bianconeri “in casa siamo forti”