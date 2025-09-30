Arezzo, 30 settembre 2025 – Sono arrivati gli attesi risultati degli screening sanitari a cui si sono sottoposti i vigili del fuoco di Arezzo. Un’indagine avviata per capire se ci sia un collegamento tra il tumore che ha colpito quattro pompieri aretini e l’esposizione a sostanze Pfas forse presenti nelle tute e schiume antincendio. Al momento ogni singolo partecipante può già richiedere i propri dati, mentre per l’elaborazione aggregata sarà necessario attendere ancora pochi giorni. “L’Università di Bologna, che ha condotto le analisi – ha spiegato il comandante provinciale Fabrizio Baglioni – invierà presto la sintesi complessiva alla nostra amministrazione centrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigili del fuoco e tumori, l’ora della verità. Pronti gli screening sul giallo Pfas. Nessun altro positivo in città