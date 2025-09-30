Vigili del fuoco e tumori l’ora della verità Pronti gli screening sul giallo Pfas Nessun altro positivo in città
Arezzo, 30 settembre 2025 – Sono arrivati gli attesi risultati degli screening sanitari a cui si sono sottoposti i vigili del fuoco di Arezzo. Un’indagine avviata per capire se ci sia un collegamento tra il tumore che ha colpito quattro pompieri aretini e l’esposizione a sostanze Pfas forse presenti nelle tute e schiume antincendio. Al momento ogni singolo partecipante può già richiedere i propri dati, mentre per l’elaborazione aggregata sarà necessario attendere ancora pochi giorni. “L’Università di Bologna, che ha condotto le analisi – ha spiegato il comandante provinciale Fabrizio Baglioni – invierà presto la sintesi complessiva alla nostra amministrazione centrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vigili - fuoco
Grosso ramo cade sulla passerella pedonale durante la festa: arrivano i vigili del fuoco
Incidente, motociclista finisce sotto un camion: vigili del fuoco lo liberano
Incendio a Pietraia di Cortona: Vigili del Fuoco e mezzi aerei in azione per domare le fiamme
? Furti nelle sedi del Corpo Nazionale dei #VigilidelFuoco Richiesta di interventi urgenti in materia di lotta, sicurezza e prevenzione Leggi qui https://tinyurl.com/2de4szwy #VVF #Conapo @vigilidelfuoco - X Vai su X
Oltre 2000 Vigili del fuoco impiegati in Lombardia in questa drammatica settimana di maltempo con gravissimi danni e disagi per cittadini, imprese, negozi e comunità locali. Oltre 1000 interventi in situazioni di urgenza e di emergenza e più di 600 mezzi utilizz - facebook.com Vai su Facebook
Vigili del fuoco e tumori, l’ora della verità. Pronti gli screening sul giallo Pfas. Nessun altro positivo in città - In quattro erano morti ad Arezzo vittime dello stesso tumore: l’attesa delle famiglie e del Comand ... Scrive lanazione.it