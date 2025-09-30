Vietato stendere i panni a Sestri Levante ed è subito caos politico ecco cosa succede

A Sestri Levante, la località della Riviera ligure, un’ordinanza comunale apparentemente innocua sta scatenando una vera e propria bufera, trasformando un tema quotidiano come quello dei panni stesi in un acceso caso politico. Al centro del dibattito c’è il nuovo regolamento di polizia urbana, che ha generato non poche polemiche e la reazione del sindaco Francesco Solinas. L’oggetto principale della contesa è il divieto di stendere il bucato in determinate aree. Sebbene possa sembrare un dettaglio minore, la questione ha sollevato un’ondata di indignazione tra i cittadini e ha innescato uno scontro tra la maggioranza e le opposizioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

