VIDEO | Università online il nuovo sito del sistema museale | Un ponte tra l' Ateneo e il mondo

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rendere la cultura accessibile a tutti, con un linguaggio moderno e coinvolgente: è questo l’obiettivo del nuovo sito web UniPa Heritage, presentato oggi dallo Steri, che offre un unico punto di accesso al Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo. Non si tratta solo di una mappa: è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - online

Cerca Video su questo argomento: Video Universit224 Online Nuovo