Tempo di lettura: 2 minuti L’avvocato Antonello Lenzi p assa il testimone della guida di Alto Calore tra lacrime di commozione e anche un garbato monito alla politica: “ resti fuori dalla gestione della società soprattutto in questa fase delicata di concordato, se davvero si vuole salvare la società”. A margine dell’Assemblea dei sindaci che ha maggioranza dei presen ti ha eletto la professoressa Alfonsina De Felice nuovo manager ( scelta indicata direttamente da Napoli dagli ambienti regionali), il manager dimissionario fa una lunga disamina del suo anno e mezzo di lavoro. La politica ha interferito nella sua gestione? chiedono i cronisti: “Io non sono stato condizionato dalla politica, forse più da certi silenzi in alcune fase, ma rifarei tutto quello che ho fatto, sino all’ultimo” ribatte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO- Lenzi lascia Alto Calore e avverte: “Fuori la politica”