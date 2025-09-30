VIDEO Femminicidio a Paupisi il parroco | Eravamo pronti a festeggiare i loro 25 anni di matrimonio
Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo una piccola comunità che si sente come una famiglia, episodi così ci lasciano senza parole. Nessuno poteva aspettarsi una tragedia del genere”. A parlare è don Cosimo Iadanza, parroco di Paupisi, sconvolto dal femminicidio di Elisa Polcino, 49 anni, trovata senza vita stamani nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, a colpirla mentre era a letto, probabilmente nel sonno, sarebbe stato il marito, Salvatore Ocone, 58 anni, agricoltore, che l’avrebbe uccisa colpendole il capo con un corpo contundente, forse una pietra. L’uomo, fortemente sospettato del delitto, è in fuga: i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Benevento, coordinati dal comandante provinciale Enrico Calandro, hanno esteso le ricerche su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
