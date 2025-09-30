Victoria Beckham lancia un indizio sulla possibile reunion delle Spice Girls
Victoria Beckham ha lanciato degli indizi su Instagram, alludendo ad una possibile reunion delle Spice Girls, per celebrare i trent’anni dal primo album pubblicato nel 1996. L’ex Spice Girl ha assistito all’ultima data dell’iconica band britpop che concludeva il tour nel Regno Unito con il concerto tenutosi allo stadio Wembley di Londra. Al live ha partecipato insieme al marito David, ed i figli Harper, Romeo, Cruz e la ragazza Jackie. Su Instagram ha pubblicato una foto degli Oasis sul palco accompagnata dai tag per Oasis, il marito e le compagne della girlband, Emma Bunton, Melanie C, Geri Halliwell e Mel B insieme alla perentoria didascalia “Invitante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: victoria - beckham
David e Victoria Beckham a Capri per una vacanza glamour
Il vestito da sposa e il ballo rubato della suocera: perché il figlio Brooklyn ha rotto con i Beckham. Il terrore di Victoria e l’amicizia con Meghan Markle
Victoria Beckham rimprovera il marito David per il suo look: “Che cosa hai fatto? È orribile”
AL LIVE DEGLI OASIS, VICTORIA SOGNA LA REUNION DELLE SPICE GIRLS "Che tentazione...", scrive in un video del live la signora Beckham, nota anche come Posh Spice Leggi tutto https://www.rockol.it/news-754413/concerto-oasis-wembley-video-vic - facebook.com Vai su Facebook
Preparate la copertina, ottobre è alle porte! Iniziamo subito alla grande con Monster: la storia di Ed Gein, per poi scoprire tutto quello che non sappiamo di lei, l'unica e sola Victoria Beckham. A metà mese poi, Il Mostro approfondirà una delle complesse in - X Vai su X
Victoria Beckham, la docuserie Netflix uscirà a ottobre - A partire dal 9 ottobre, la docu serie esplorerà la carriera della Spice Girl, diventata prima popstar mondiale e poi stilista e imprenditrice, anche mentre si prepara per la Paris Fashion Week e si ... Segnala tg24.sky.it