victoria beckham lancia un indizio sulla possibile reunion delle spice girls

Victoria Beckham ha lanciato degli indizi su Instagram, alludendo ad una possibile reunion delle Spice Girls, per celebrare i trent'anni dal primo album pubblicato nel 1996. L'ex Spice Girl ha assistito all'ultima data dell'iconica band britpop che concludeva il tour nel Regno Unito con il concerto tenutosi allo stadio Wembley di Londra. Al live ha partecipato insieme al marito David, ed i figli Harper, Romeo, Cruz e la ragazza Jackie. Su Instagram ha pubblicato una foto degli Oasis sul palco accompagnata dai tag per Oasis, il marito e le compagne della girlband, Emma Bunton, Melanie C, Geri Halliwell e Mel B insieme alla perentoria didascalia "Invitante.

