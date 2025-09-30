Viaggio premio rispondendo a un quiz telefonico ma era una trappola | 150 anziani truffati

30 set 2025

Le vittime venivano invitate a firmare un contratto con l'illusione di partire per una vacanza. Ma invece si impegnavano a comprare costosissimi oggetti per la casa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

viaggio premio rispondendo quizViaggio gratis rispondendo a 100 domande, poi la trappola: «Costa 27mila euro. Non ce li hai? Compri pentole e lenzuola» - A partire dal 1 gennaio del 2021 fino alla fine di agosto di quest’anno 41 persone, accusate di associazione per delinquere, avrebbero raggirato almeno 150 anziani del Nord Italia. Da ilmattino.it

