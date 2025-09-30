Viaggio nel tempo al Museo di Palazzo Davanzati | rievocazione storica della vita di una dimora del Medioevo
Appuntamento sabato 4 ottobre al Museo di Palazzo Davanzati per uno straordinario viaggio nel tempo. I Musei del Bargello, grazie alla collaborazione con l’associazione Antichi Popoli proporranno infatti, a partire dalle 13:15 e fino alle 19, una rievocazione storica, con banchi didattici che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
