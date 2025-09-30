Viaggio nel tempo al Museo di Palazzo Davanzati | rievocazione storica della vita di una dimora del Medioevo

Firenzetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento sabato 4 ottobre al Museo di Palazzo Davanzati per uno straordinario viaggio nel tempo. I Musei del Bargello, grazie alla collaborazione con l’associazione Antichi Popoli proporranno infatti, a partire dalle 13:15 e fino alle 19, una rievocazione storica, con banchi didattici che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viaggio - tempo

Viaggio nel tempo attraverso le ceneri del Vesuvio

Il viaggio nel tempo che dimostra come le storie di stephen king siano migliori come miniserie

Nel cuore del restauro. L’ex Sant’Agostino apre le porte alle visite: "Un viaggio nel tempo"

viaggio tempo museo palazzoCome si viveva nel Medioevo? Viaggio nel tempo al museo di Palazzo Davanzati - Il 4 ottobre i Musei del Bargello propongono una rievocazione storica delle attività quotidiane svolte all’interno di una dimora signorile del Medioevo ... msn.com scrive

La mostra “Racconti di viaggio, cammini creativi, le esplorazioni e il tempo del pellegrinaggio” a Palazzo Nervi - Dal 4 ottobre al 13 ottobre la sala Caduti di Nassirya nel Palazzo della Provincia di Savona, via Sormano, ospiterà la Mostra d’arte contemporanea “Racconti di viaggio, cammini creativi, le ... Come scrive ivg.it

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Tempo Museo Palazzo