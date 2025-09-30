Viaggio nel mondo di mio padre Tutto Crepax a Santa Giulia
Sogni, giochi, Valentina: a Brescia, la più ampia antologica sul lavoro di Guido Crepax. Visitabile al Museo di Santa Giulia fino al 15 febbraio, la mostra è promossa da Fondazione Brescia Musei in collaborazione con l’ Archivio Crepax, ed è curata da Alberto Fiz e Ilaria Bignotti, con Camilla Remondina. L’antologica analizza la carriera dell’artista milanese, attraverso un percorso filologico che si sviluppa lungo cinquant’anni, mettendo in evidenza l’importanza di un autore che ha rivestito un ruolo significativo nell’arte e nella cultura italiana del dopoguerra. L’allestimento, curato dallo Studio Top Tag, propone un viaggio nel mondo di Crepax, con rimandi incrociati tra colori, parole, immagini, dispositivi audio-video, giochi di luci e ombre, silhouette e gigantografie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
