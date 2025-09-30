Viaggi di lusso Arsenale acquisisce Golden Eagle Luxury Trains
Roma, 30 settembre 2025 – Nasce il più grande operatore globale di treni di lusso. Arsenale S.p.A., leader italiano nei viaggi di lusso, ha annunciato oggi la firma di un accordo per l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains Ltd. (GELT), operatore britannico specializzato in nei viaggi ferroviari di lusso a lunga distanza. Golden Eagle è stata valutata con un multiplo pari a circa 20 volte l’Ebitda; l’operazione, che sarà perfezionata entro la fine dell’anno, prevede il pagamento in denaro del 30% del valore complessivo e lo scambio azionario per il restante 70%. L’accordo consentirà agli attuali soci di GELT di entrare nella compagine societaria di Arsenale al fianco delle famiglie di riferimento del Gruppo, quali la famiglia Bulgari e la famiglia Rovati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
