Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole sul Raccordo Anulare ad eccezione di qualche rallentamento in esterna tra Roma Fiumicino Ostiense e in interna tra Tuscolana e Appia usciamo dal raccordo code su via a casa tra via Borghesiana e Torre Gaia nei due sensi di marcia e code anche nel quadrante sud della capitale in direzione mare su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia sulla via del mare tra lo svincolo per il raccordo è Vitinia in chiusura il trasporto pubblico capitolino proseguono sulla metro C I lavori per il prolungamento della linea fino a Colosseo per tutta la settimana servizio sospeso e sostituito dalle linee bus AMC San Giovanni via Casilina Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle da Marco Morgante Astral infomobilità Grazie per l'ascolto in chiusura un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visti un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 20:25