Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare rimosso il sinistro in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria ma permangono rallentamenti e più avanti ti sei in coda anche tra Nomentana e Prenestina Code in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino Ostiense è più avanti tra Ardeatina e Tuscolana usciamo dal raccordo code nel quadrante sud della capitale in direzione mare su via Cristoforo Colombo 3 via di Malafede Acilia e sulla via del mare tra lo svincolo per il raccordo è Vitinia in chiusura il trasporto pubblico capitolino proseguono sulla metro C I lavori per il prolungamento della linea fino a Colosseo tutta la settimana servizio sospeso e sostituito dalle linee bus M C San Giovanni via Casilina Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle tutti gli aggiornamenti su questa è freno Tizi e sono disponibili sul nostro sito infomobilità Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 19:40