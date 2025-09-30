Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 19 | 10
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sul Raccordo Anulare a causa del sinistro Ci sono code in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria mentre sono per traffico intenso i rallentamenti tra la diramazione Roma nord e Prenestina è nel quadrante opposto tra Pisa e Aurelia CUD e anche in carreggiata esterna tra Pisani e Roma Fiumicino e più avanti tra Pontina e Tuscolana e tra Prenestina e Centrale del Latte ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 per tenere le code a tratti dalla tangenziale a Tor Cervara in direzione del raccordo è sempre in direzione raccordo code anche sulla roma-fiumicino tra via Cristoforo Colombo in via della Magliana è più avanti transa del Parco dei Medici in chiusura usciamo dall'anello cittadino 1 km di coda sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e lo svincolo per il raccordo e code anche nel quadrante sud della capitale in direzione mare su via Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Acilia e sulla via del mare tra lo svincolo per il raccordo è Vitinia da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
