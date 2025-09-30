Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-09-2025 ore 18 | 40
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare traffico in carreggiata esterna tra Pisani e Roma Fiumicino e più avanti tra Pontina e Tuscolana e tra Prenestina e Centrale del Latte code anche in interna tra Cassia bis Salaria e tra la diramazione Roma nord e Prenestina è nel quadrante opposto tra Pisana e Aurelia ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 per segnalare code a tratti dalla tangenziale a Tor Cervara in direzione del raccordo è sempre in direzione del raccordo Curia anche sulla Roma Fiumicino tra via Cristoforo Colombo in via della Magliana è più avanti tra ANSA del Tevere e Parco dei Medici usciamo dall'anello cittadino km di coda sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e lo svincolo per il raccordo code a tratti su via Tiburtina 3 Setteville albuccione nei due sensi di marcia e code anche nel quadrante sud della capitale in direzione mare su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede e sulla via del mare tra lo svincolo per il raccordo è Vitinia in chiusura il trasporto pubblico capitolino proseguono sulla metro C I lavori per il prolungamento della linea fino a Colosseo per tutta la settimana servizio sospeso e sostituito dalle linee bus M C San Giovanni via Casilina Pantano emc3 San Giovanni parco di Centocelle da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
